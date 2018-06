Karlsruhe (AFP) Wegen Terrorverdachts ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen einen Deutschen, der sich in Syrien islamistischen Kämpfern angeschlossen haben soll. Auf Antrag des Generalbundesanwalts erließ der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen den 19-jährigen Kreshnik B., wie die oberste Strafverfolgungsbehörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Der Verdächtige war bereits im vergangenen Dezember nach seiner Rückkehr nach Deutschland festgenommen worden.

