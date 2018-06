Berlin (AFP) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Beobachtung von Mitgliedern der Linken im Bundestag eingestellt. Dies sei auch "mit Blick auf ihren besonderen Status als Mandatsträger" geschehen, erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Stefan Paris, am Freitag auf Anfrage in Berlin. Das Ende der Beobachtung gelte auch für Abgeordnete, die herausragende Funktionen in "sogenannten offen extremistischen Zusammenschlüssen" bekleiden. Diese Zusammenschlüsse selbst werden den Angaben zufolge weiter vom Verfassungsschutz beobachtet. Anfang vergangenen Jahres hatte es noch geheißen, Bundestagsabgeordnete aus extremistischen Organisationen der Linken könnten weiterhin beobachtet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.