Quito (AFP) Die beiden lateinamerikanischen Staaten Ecuador und Honduras haben nach jahrelanger Entfremdung wieder vollständige diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Der rechtskonservative honduranische Staatschef Juan Orlando Hernández und Ecuadors linksnationalistischer Präsident Rafael Correa kündigten am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Quito an, dass beide Staaten Botschafterinnen in das jeweils andere Land entsenden. Auch die beiderseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sollen demnach gefestigt und ausgebaut werden.

