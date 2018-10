Paris (AFP) Der geplante Start des EU-Militäreinsatzes in der Zentralafrikanischen Republik ist nach Angaben der französischen Regierung wegen fehlender Soldaten gefährdet. "Wenn es nicht sehr schnell eine zusätzliche Anstrengung gibt, dann wird es nicht möglich sein, diese notwendige (europäische) Mission wie geplant nächste Woche zu starten", erklärten Frankreichs Außen- und Verteidigungsminister, Laurent Fabius und Jean-Yves Le Drian, am Freitag gemeinsam in Paris. Die Europäer wollen zur Unterstützung der französischen und afrikanischen Soldaten in Zentralafrika bis zu tausend Soldaten entsenden.

