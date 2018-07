Paris (AFP) Die Pariser Wahrzeichen Eiffelturm und Notre-Dame von einem schmutzig-gelbgrauen Schleier umhüllt: In Paris hat die Luftverschmutzung am Freitag erneut die zulässigen Höchstwerte für Feinstaub-Partikel überschritten - und eine Besserung war nicht in Sicht, wie die Behörden mitteilten. In der Hauptstadt sowie in anderen französischen Großstädten wurden ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen: Um die Autofahrer dazu zu bringen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen, waren die öffentlichen Nahverkehrsmittel kostenlos.

