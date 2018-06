Paris (AFP) Zur Behandlung der Alkoholsucht ist das Medikament Baclofen ab sofort in Frankreich vorläufig zugelassen. Die französische Arzneimittelbehörde teilte am Freitag in Paris mit, das eigentlich gegen Muskelkrämpfe entwickelte Medikament werde nun provisorisch auch bei Alkoholismus zugelassen. Renommierte Mediziner in Frankreich hatten dies schon länger gefordert, weil Studien eine hohe Erfolgsquote von Baclofen bei der Therapie der Alkoholsucht gezeigt hatten.

