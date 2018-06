Aalen (SID) - Der VfL Bochum hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Luft verschafft. Das Team von Trainer Peter Neururer setzte sich zum Auftakt des 25. Spieltags in einem durchschnittlichen Spiel 2:0 (1:0) beim VfR Aalen durch und vergrößerte das Polster auf die Abstiegszone auf vorerst fünf Punkte. Aalen muss nach der zehnten Saisonniederlage den Blick wieder verstärkt nach unten richten.

Die Bochumer Führung erzielte Mirkan Aydin, der nach einer Ecke aus kurzer Distanz vollendete (23.). Heiko Butscher traf zur Entscheidung (90.+2).

"Wir haben zuletzt richtig auf die Fresse bekommen. Das war einfach die richtige Antwort, die drei Punkte waren enorm wichig", sagte Aydin. Aalens Sascha Traut wollte die Niederlage schnell vergessen: "Wir müssen nach vorne schauen, nächste Woche geht es weiter."

Vor 5911 Zuschauern in Aalen standen die Bochumer in der Defensive kompakt und ließen den Hausherren nur wenig Raum zur Entfaltung. Dabei sorgte der zweitschwächste Angriff der Liga zunächst auch für Akzente in der Offensive, scheiterte dabei aber etwa durch Piotr Cwielong (16.). Der Pole köpfte jedoch knapp am Tor vorbei. Kurze Zeit später machte es Aydin bei seinem vierten Saisontor besser.

Nach dem Seitenwechsel flachte das Niveau der Begegnung zunehmend ab. Aalen fehlten die Mittel, gegen die zumeist tief stehenden Bochumer durchzukommen. Die Gäste beschränkten sich auf Konter, spielten diese aber nicht konsequent aus. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Butscher dann alles klar.

Beste Spieler bei Aalen waren Torhüter Jasmin Fejzic und Lechleiter, Bochum hatte in Torhüter Andreas Luthe und Aydin seine auffälligsten Akteure.