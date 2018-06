Stoke-on-Trent (SID) - Für den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Robert Huth ist die Saison vorzeitig beendet. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger vom englischen Erstligisten Stoke City wurde am Donnerstagabend erfolgreich an seinem lädierten Knie operiert und fällt für den Rest der Spielzeit aus. "Die Operation war notwendig, wir hoffen, dass Robert zum Start der neuen Saison wieder fit ist", sagte Stoke-Teammanager Mark Hughes (50) am Freitag.

Huth, der seit 2009 bei Stoke unter Vertrag steht, hatte sich die Verletzung bereits im November beim 2:0 im Ligaspiel gegen den FC Sunderland zugezogen.