Neapel (SID) - Schock für den italienischen Fußball-Nationalspieler Christian Maggio: Der 32 Jahre alte Defensivspezialist vom SSC Neapel ist am Freitagmorgen mit einem kollabierten Lungenflügel in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dies teilte Maggios Klub auf seiner Homepage mit. Der 34-malige Nationalspieler, der unter der Woche im Training an der Brust getroffen worden war, soll für 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Bei Neapels 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim portugiesischen Meister FC Porto stand Maggio nicht im Kader. Wie lange der Routinier ausfallen wird, steht noch nicht fest.