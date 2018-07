FC Bayern München will sich zeitnah über die Vereinszukunft von ihrem inzwischen wegen Steuerhinterziehung verurteiltem Präsidenten, Uli Hoeneß, äußern. Eine Stellungnahme des Aufsichtsrates ist für diesen Freitag geplant. Über das weitere Vorgehen wollen neben dem Aufsichtsrat auch das Präsidium und der Verwaltungsbeirat des Fußball-Rekordmeisters entscheiden. Eine Pressekonferenz gemeinsam mit Hoeneß sei jedoch nicht geplant, sagte ein Vereinssprecher und dementierte damit einen Bericht der Bild-Zeitung.

Die Gremien des FC Bayern München hatten sich noch am Donnerstag nach der Urteilsverkündung zu internen Beratungen getroffen. Das Landgericht München II hatte Hoeneß zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Gericht befand ihn in sieben Fällen der Steuerhinterziehung schuldig. Der Vorsitzende Richter Rupert Heindl begründete in seinem Urteil, dass Hoeneß' Selbstanzeige aus vom Januar 2013 unzureichend gewesen sei.

Der FC-Bayern München-Präsident hatte 28,5 Millionen Euro an Steuern nicht gezahlt und sie auf einem Schweizer Bankkonto verheimlicht. Hoeneß' Verteidiger hatte direkt nach Prozessende Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe angekündigt. Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist das Urteil gegen Hoeneß noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte bis zum Schluss eine Einstellung des Steuerverfahrens gefordert.



Hoeneß ist seit 2009 Präsident von FC Bayern München und sei 2010 Vorsitzender dessen Kontrollgremiums. Zuvor war Vereinsmanager.