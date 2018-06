Freiburg (SID) - Im Kampf gegen die frappierende Abschlussschwäche fordert Trainer Christian Streich von den Profis des SC Freiburg "mehr Ruhe vor dem Tor". Im Training habe sein Team deshalb "verschiedenste Abschluss-Aktionen" geübt, sagte Streich vor dem Spiel des seit sechs Spielen sieglosen Tabellen-Vorletzten bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).

Die Breisgauer haben auswärts zuletzt am 23. November 2013 (1:0 bei Eintracht Braunschweig) getroffen und gepunktet. Freiburg hat vor den abschließenden zehn Spielen einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer. In 24 Ligapartien trafen die Profis des Sport-Clubs lediglich 22-mal. Nur Schlusslicht Eintracht Braunschweig (19 Treffer) ist in dieser Statistik noch schwächer.

Streich spürt die Anspannung vor der Reise an den Main, verfällt aber nicht in Panik: "Es geht schon lange um die Wurst." Gegen die um sieben Punkte besseren Frankfurter muss der 48-Jährige weiterhin auf Vaclav Pilar (Außenbandriss im Knöchel) und Sebastian Freis (Bauchmuskelzerrung) verzichten.