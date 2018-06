London (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz im Osten Englands sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Der Helikopter sei am Donnerstagabend nahe Beccles in der Grafschaft Norfolk bei Nebel verunglückt, teilte die Polizei am Freitag mit.

