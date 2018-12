Washington (dpa) - Zwei Tage vor dem umstrittenen Krim-Referendum will US-Außenminister John Kerry erneut mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über die Ukraine sprechen. Kerry wolle bei dem Treffen in London versuchen, Moskau noch zum Einlenken in der Frage des Anschlusses der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel an Russland zu bewegen. Treffen in Rom und Paris waren nahezu ergebnislos verlaufen. In einem Telefonat hatte Kerry Lawrow gewarnt, dass eine weitere Eskalation einen "Preis" haben werde. Zugleich stellte er klar, dass die USA eine diplomatische Lösung vorziehen.

