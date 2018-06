Philadelphia (dpa) - Das Fahrwerk eines US-Flugzeugs mit rund 150 Menschen an Bord ist beim Startversuch am Flughafen von Philadelphia zusammengebrochen. Der Airbus A320 der Fluggesellschaft U.S. Airways blieb mit dem Bug auf der Landebahn liegen, berichtete der TV-Sender CNN am Donnerstagabend. Die Passagiere verließen das Flugzeug über Rutschen und wurden von Bussen abgeholt, mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt. Warum die Maschine mit dem Ziel Fort Lauderdale in Orlando zusammenbrach, ist noch unklar.

