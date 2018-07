Neu Delhi (dpa) - Indien geht bei seiner Suche nach Flug MH370 davon aus, dass die Maschine nach ihrem Verschwinden vom Radar noch eine ganze Weile Richtung Westen flog.

In einer am Freitag veröffentlichten Karte des Verteidigungsministeriums ist an der Stelle des letzten Kontakts im Südchinesischen Meer ein Abknicken der Flugroute um etwa 90 Grad zu sehen. Demnach könnte die Boeing 777-200 mit 239 Menschen an Bord entlang der Grenze von Malaysia und Thailand bis über den Indischen Ozean geflogen sein.

Angaben dazu, warum diese Flugroute für möglich erachtet wird, wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Die indische Marine suchte laut Ministerium mit drei Schiffen, zwei Transportflugzeugen und einem Helikopter rund um die Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren nach dem Flugzeug. Außerdem fahre die Küstenwache die Ufer des abgelegenen Touristenziels ab. Das Suchgebiet liegt nun Hunderte Kilometer westlich des Orts, an dem der Kontakt zu dem Flugzeug abbrach.

Die Malaysier, die die Suche koordinieren, hätten Indien außerdem um eine weitere Suchaktion gebeten, heißt es in der Erklärung. Dabei geht es um ein Gebiet noch einmal weitere 900 Kilometer westlich der Andamanen, also mitten im Golf von Bengalen. Dort solle ein Korridor von 600 Kilometer Länge und 15 Kilometer Breite abgesucht werden. Auch hierzu wurden keine Details genannt.