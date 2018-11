Köln (dpa) - Die deutsche Hoffnung beim Eurovision Song Contest heißt in diesem Jahr Elaiza. Das Frauen-Trio kommt aus Berlin, Sängerin Ela ist in der Ukraine geboren. In der letzten Runde des Abends stachen Elaiza die kommerziell sehr erfolgreiche Band Unheilig aus. "Ich glaube, es ist ein Traum", war Elas erste Reaktion. Elaiza hatten sich Ende Februar das letzte Ticket für den deutschen ESC-Vorentscheid in Köln gesichert. Die Musikerinnen hatten bei einem Clubkonzert in Hamburg die sogenannte Wildcard gewonnen und durften gegen wesentlich erfahrenere Künstler antreten.

