Köln (dpa) - Nach 19 Jahren hat sich Harald Schmidt mit seiner Late-Night-Show vom Bildschirm verabschiedet. "Das war's", sagte er am Ende der Aufzeichnung in seinem Studio in Köln. "Fantastische 19 Jahre! Ihnen alles Gute und schönen Abend." Das Urteil gegen Fußballfunktionär Uli Hoeneß lieferte Schmidts letzter Sendung viel Stoff für Witze. "Ich habe gegenüber Hoeneß einen Vorteil: Ich werde heute entlassen", scherzte der Entertainer. Die erste "Harald Schmidt Show" war 1995 bei Sat.1 gelaufen. Zeitweise erreichte der "deutsche David Letterman" zweistellige Einschaltquoten.

