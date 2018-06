Moskau (AFP) Schon vor der Entscheidung westlicher Staaten über Sanktionen gegen Russland wegen der Krim-Krise ist nach Einschätzung des langjährigen russischen Finanzministers Alexej Kudrin eine Schwächung der russischen Wirtschaft eingetreten. "Schon jetzt kann ich versichern, dass die Kredithähne für Russland gerade zugedreht werden", erklärte Kudrin am Freitag im Internet. Die ohnehin schwache Konjunktur könne weiter gedrosselt werden, so dass in Russland mit einem Nullwachstum zu rechnen sei.

