Dubai (AFP) Saudi-Arabien hat Katar nach Aussage eines Informanten zur Schließung des TV-Senders Al-Dschasira aufgefordert. Außenminister Saud al-Faisal habe bei der Sitzung des Golfkooperationsrats Anfang März zudem verlangt, dass zwei Forschungseinrichtungen in Katars Hauptstadt Doha geschlossen würden, hieß es am Freitag aus Teilnehmerkreisen des Treffens. Katars Außenminister Chaled al-Attijah habe diese Forderungen als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten Katars" zurückgewiesen.

