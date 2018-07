Cottbus (SID) - Die deutschen Kunstturner haben am zweiten Tag des traditionellen Turniers der Meister in Cottbus sieben Finaleinzüge gefeiert und sich damit für insgesamt elf Endausscheidungen qualifiziert. Nachdem die Männer am Vortag noch ohne Finalteilnahme geblieben waren, schafften Andreas Toba (Hannover) am Sprung sowie am Reck und Titelverteidiger Andreas Bretschneider (Chemnitz) ebenfalls am Reck den Einzug in die Endrunde.

Die Heidelbergerin Cagla Akyol schaffte den Sprung ins Finale sowohl am Schwebebalken als auch am Boden. Sophie Scheder (Chemnitz), die zuvor bereits das Finale am Stufenbarren erreicht hatte, kämpft auch am Schwebebalken um den Titel. Kim Bui (Stuttgart) hatte sich die Finalteilnahme am Stufenbarren und am Sprung hinter Janine Berger (Ulm) bereits am Donnerstag gesichert und zog auch am Boden in die Endausscheidung ein.

Bei der 38. Ausgabe des Turniers nehmen 160 Athleten aus 40 Ländern teil. Am Samstag und Sonntag werden die Finals ausgetragen. Das Turnier der Meister findet seit 1973 jährlich statt und wird seit 1979 in Cottbus ausgetragen.