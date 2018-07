Damaskus (AFP) Die syrische Armee ist nach Angaben aus Militärkreisen in eine der wichtigsten Rebellenhochburgen in der Provinz Damaskus vorgedrungen. Soldaten hätten am Freitag den Eingang von Jabrud nördlich der Hauptstadt passiert und rückten auf der Hauptstraße vor, hieß es. Die Rebellen seien dabei, nach Rankus im Süden zu fliehen. Vermutlich sei es nur noch eine "Frage von Tagen", bis die Stadt eingenommen sei.

