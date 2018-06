Brüssel (AFP) Das geplante Referendum zum Status der Krim untergräbt nach Ansicht der NATO sämtliche Bemühungen um eine friedliche Beilegung der Krise in der Ukraine. Die "sogenannte" Volksabstimmung hätte, wenn sie abgehalten würde, "weder eine rechtliche Basis, noch eine politische Legitimität", sagte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Freitag in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.