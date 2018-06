Washington (AFP) Nach dem Platzen eines Reifens beim Start ist eine Passagiermaschine am Flughafen von Philadelphia in den USA mit gebrochenem Fahrwerk über die Piste gerutscht. Bei dem Unglück am Donnerstagabend wurde aber nach Berichten des Fernsehsenders CNN nur ein Flugzeuginsasse leicht verletzt. Fotos im Kurzbotschaftendienst Twitter zeigten die Maschine mit der Nase am Boden. Die Fluggesellschaft US-Airways erklärte, die Passagiere hätten das Flugzeug ohne Probleme über Rutschen verlassen können. Der Flughafen leitete eine Untersuchung ein.

