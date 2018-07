Washington (AFP) Facebook-Chef Mark Zuckerberg sieht wegen der NSA-Affäre in der US-Regierung eine "Bedrohung" für das Internet. Er habe deshalb US-Präsident Barack Obama angerufen, berichtete Zuckerberg am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Die Regierung müsse die Transparenz ihres Tuns erhöhen - "ansonsten nehmen die Menschen das Schlimmste an". Allerdings sehe es im Moment so aus, als werde eine wirkliche Reform nicht so schnell kommen, kritisierte der Facebook-Chef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.