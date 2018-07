New York (AFP) Nach dem Einsturz zweier Wohnhäuser infolge einer heftigen Gasexplosion in New York ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Ein weiteres Todesopfer sei am Donnerstagabend in den Trümmern der Gebäude im Stadtteil Manhattan gefunden worden, teilten Rettungskräfte mit. Die Polizei gab die Zahl der Verletzten bei dem Unglück vom Mittwoch mit 68 an. Auch mehrere Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

