Caracas (AFP) In Venezuela hat die Polizei ihr Vorgehen gegen die Protestbewegung gegen Präsident Nicolás Maduro verstärkt. Bei Durchsuchungen in Valencia seien sechs Menschen festgenommen und Plastiksprengstoff, Waffen und Brandbomben sichergestellt worden, sagte Maduro am Donnerstag, ohne weiter ins Details zu gehen. Er hatte zuvor den überwiegend jungen Demonstranten mit "drastischen Maßnahmen" gedroht, sollten sie ihre seit fünf Wochen andauernden Proteste fortsetzen. Maduro bezeichnet die Proteste als eine von den USA unterstützte "Verschwörung" und versucht sie, mit Gewalt niederzuschlagen.

