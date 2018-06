Köln (SID) - Meister Brose Baskets Bamberg hat auf seiner Mission Titelverteidigung in der Basketball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Chris Fleming verlor am 26. Spieltag bei Pokalsieger Alba Berlin nach einer schwachen Leistung 58:70 (31:45) und verpasste es, bis auf zwei Zähler an Tabellenführer Bayern München (44:6 Punkte) heranzurücken. Die Bayern beschließen den Spieltag am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners.

Bamberg bleibt Zweiter (40:8) und profitierte zudem von der Niederlage des Tabellendritten EWE Baskets Oldenburg, der überraschend beim Mitteldeutschen BC 87:99 (33:48) verlor. Die Artland Dragons unterlagen den Eisbären Bremerhaven 74:78 (40:37), bleiben aber Fünfter. Die Telekom Baskets Bonn kassierten bei Phoenix Hagen ein 77:82 (45:34).

Im Tabellenkeller verschaffte sich der Tabellen-16. medi Bayreuth mit dem 74:69 (35:36) bei Schlusslicht Walter Tigers Tübingen etwas Luft, Aufsteiger Rasta Vechta bleibt nach dem 67:86 (34:45) gegen Pokal-Halbfinalist ratiopharm Ulm Vorletzter. Außerdem siegten die s.Oliver Baskets gegen die New Yorker Phantoms Braunschweig 75:55 (32:21).

Albas David Logan war mit 14 Punkten erfolgreichster Scorer seines Teams. Beim Meister überzeugten Rakim Sanders (19) und Anton Gavel (12).