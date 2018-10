Peking (AFP) Die chinesische Menschenrechtsaktivistin Cao Shunli ist nach mehreren Monaten in Haft gestorben. Das teilte ihr Bruder mit, demzufolge die Behörden über Monate hinweg die medizinische Behandlung seiner Schwester verweigert hatten. "Die Polizei ist verantwortlich", sagte Cao Yunli der Nachrichtenagentur AFP. Seine stark geschwächte Schwester sei zu spät ins Krankenhaus gebracht worden und infolge dieser Verzögerung am Freitag verstorben. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, Chinas Behörden hätten "Blut an ihren Händen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.