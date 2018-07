Bautzen (dpa) - Hunderte Menschen haben in Bautzen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Sie protestierten gegen einen Umzug von Neonazis, die in der Stadt am gleichen Tag gegen die Einrichtung von weiteren Asylbewerberheimen im Landkreis Bautzen demonstrierten. Unter dem Motto "Bautzen bleibt bunt" hatte ein Bürgerbündnis dazu aufgerufen, Rassismus und Naziideologie entgegenzutreten. Nach Angaben der Polizei blieb die Lage friedlich.

