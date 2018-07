Berlin (AFP) Zur Bewältigung der humanitären Krise in Zentralafrika stellt Deutschland zehn Millionen Euro bereit. Die Weltgemeinschaft dürfe "dem Hungern und Morden in der Zentralafrikanischen Republik nicht tatenlos zusehen", erklärte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zum Abschluss seines Besuchs in dem Krisenland in der Nacht zu Samstag. Bei seinem zweitägigen Besuch habe er ein "völlig zerstörtes Land" vorgefunden.

