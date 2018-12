Paris (AFP) Bei der Losziehung der Lotterie EuroMillionen aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens ist am Freitagabend der Jackpot geknackt worden. Zweimal war dies nicht gelungen, so dass er jetzt bei 129.384.564 Euro stand. Wie die französische Betreiberin La Française des Jeux am Freitag mitteilte, war ein Spieler aus Großbritannien der glückliche Gewinner.

