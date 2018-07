Rostock (SID) - Dominik Stroh-Engel hat bereits am 29. Spieltag der aktuellen Saison für einen Torrekord in der 3. Fußball-Liga gesorgt. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer erzielte beim 1:0 (1:0)-Erfolg des Tabellendritten SV Darmstadt 98 bei Hansa Rostock seinen 23. Saisontreffer und überholte damit Regis Dorn. In der Spielzeit 2009/2010 hatte der Franzose für den SV Sandhausen 22-mal getroffen.

Stroh-Engel hatte in dieser Saison unter anderem bereits im Hinspiel für Furore gesorgt. Beim 6:0 am 21. September vergangenen Jahres gegen Rostock war ihm als dritter Spieler in Liga drei ein Viererpack gelungen. Vier Tore in einer Partie hatten in der Geschichte der 3. Liga zuvor nur Salvatore Amirante für den FC Carl Zeiss Jena und Marcel Reichwein für Rot-Weiß Erfurt erzielt.