Sofia (SID) - Beim Duell der Erzrivalen ZSKA und Lewski Sofia am ersten Spieltag der Meisterrunde in der bulgarischen Fußballliga A ist es am Samstag erneut zu Krawallen und Festnahmen gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums waren vor dem Spiel 98 Personen in Gewahrsam genommen worden. Nach der Partie, die ZSKA 1:0 (0:0) gewann, wurden weitere elf Personen festgesetzt.

Die meisten Randalierer seien festgenommen worden, weil sie Messer und Schlagstöcke bei sich trugen, teilte das Ministerium mit. Ein Polizist wurde verletzt, als Steine auf die Ordnungskräfte flogen.

Vor Wochenfrist waren ZSKA und Lewski letztmals aufeinander getroffen (1:0). Damals wurden 48 Anhänger verhaftet. Nach dem Ende der Vorrunde in der bulgarischen Meisterschaft belegt Rekordmeister ZSKA mit sieben Punkten Rückstand auf Meister Ludogorez Rasgrad den dritten Rang, Lewski ist Siebter mit weiteren sieben Zählern Differenz.