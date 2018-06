Malaga (dpa) - Real Madrid hat die Spitzenposition in der spanischen Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen gewannen am 28. Spieltag der Primera Division mit 1:0 beim Bernd-Schuster-Club FC Malaga und setzten sich in der Tabelle vorerst um sechs Punkte vom Lokalrivalen Atletico Madrid ab.

Der Liga-Zweite trat gegen Espanyol Barcelona an. Mit seinem 25. Liga-Tor war Weltfußballer Cristiano Ronaldo einmal mehr die Matchwinner für die Madrilenen, die sich mit diesem Erfolg auf das zweite Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 am Dienstag einstimmten. Die erste Begegnung in Gelsenkirchen hatte Real vor zweieinhalb Wochen mit 6:1 für sich entschieden.