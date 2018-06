Berlin (dpa) - Auch unter dem neuen Trainer Huub Stevens wartet der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2014. Die Schwaben mussten sich mit einem 1:1 (0:0) bei Werder Bremen begnügen und blieben zum zehnten Mal in Serie ohne dreifachen Punktgewinn.

Damit droht der VfB am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. An der Tabellenspitze kann unterdessen der FC Bayern München allmählich die Meisterfeier planen. Durch das 1:2 (0:2) des ersten Verfolgers Borussia Dortmund hatte der Triple-Gewinner am Samstagabend mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen die Chance, auf 23 Punkte davonzuziehen. An den kommenden neun Spieltagen sind nur noch 27 Zähler zu vergeben. Damit könnten die Münchner im günstigsten Fall schon nächste Woche im Spiel beim FSV Mainz 05 die 24. Meisterschaft sicherstellen.

Der VfL Wolfsburg verpasste es derweil, näher an die Champions-League-Plätze heranzurücken. Im Niedersachsen-Derby bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig musste sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking mit einem 1:1 (1:0) begnügen und fiel mit 40 Punkten auf Platz sechs hinter dem FSV Mainz 05 (41) zurück. Die Mainzer drehten bei 1899 Hoffenheim nach einem 0:2-Rückstand noch das Spiel und gewannen 4:2 (0:0). Dritter und Vierter sind der FC Schalke 04 (47), der am Freitag beim FC Augsburg 2:1 gewann, und Leverkusen (44).

In der unteren Tabellenhälfte dürfte derweil Hannover 96 mit dem Abstiegskampf nicht mehr viel zu tun haben. Die Niedersachsen setzten sich bei Hertha BSC 3:0 (0:0) durch.

In Bremen ließ Abwehrspieler Georg Niedermeier seinen neuen Coach Stevens, der zu Wochenbeginn den glücklosen Thomas Schneider abgelöst hatte, mit dem Führungstor in der 55. Minute erstmals jubeln. Bereits in der ersten Halbzeit hatte der VfB die große Chance zur Führung, aber Martin Harnik setzte an alter Wirkungsstätte einen Handelfmeter an den Außenpfosten (45.). So reichte es für den VfB nicht zum Sieg, denn Aaron Hunt glich für Werder elf Minuten vor Schluss per Freistoß aus.

Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Lucien Favre bis 2017 beendete Gladbach ausgerechnet bei Champions-League-Finalist Borussia Dortmund seine Negativserie und verbuchte den ersten Sieg in diesem Jahr. Raffael (31.) und Max Kruse (40.) trafen für die Borussia, die ab der 69. Minute nach einer Roten Karte für Harvard Nordtveit in Unterzahl spielten. Für den BVB reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Milos Jojic (77.).

Für Wolfsburg ist Nachbar Braunschweig indes kein Lieblingsgegner. Nach dem 0:2 vor eigenem Publikum in der Hinrunde ließen die Wölfe erneut Punkte gegen den Tabellenletzten liegen. Dabei hatte Luiz Gustavo noch für die Führung gesorgt (36.), doch Karim Bellarabi gelang der Ausgleich (48.). Der Stürmer hatte auch schon im Hinspiel getroffen. Ansonsten war ihm in der gesamten Saison nur ein weiteres Tor gelungen.

Wieder einmal ein verrücktes Spiel bekamen die Zuschauer in Sinsheim geboten. 2:0 lag Hoffenheim durch Tore von Eugen Polanski (49.) und Roberto Firmino (52.) in Führung, doch Mainz drehte mit drei Toren innerhalb von neun Minuten das Spiel. Eric Maxim Choupo-Moting (67.), Benedikt Saller (73.) und Shinji Okazaki (75.) trafen für Mainz. Okazaki setzte auch den Schlusspunkt (90.+2). In der ersten Halbzeit scheiterte zudem Hoffenheims Sejad Salihovic vom Elfmeterpunkt (3.). Hannover kam unterdessen durch Tore von Lars Stindl (49.), Jan Schlaudraff (57.) und Szabolcs Huszti (90.+1) in Berlin zum Sieg.