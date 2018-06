Palm Harbor (SID) - Robert Garrigus (36) hat zur Halbzeit beim Golf-Turnier in Palm Harbor/Florida die Führung übernommen. Auf dem Par-71-Kurs kam der Amerikaner mit einer 66 ins Clubhaus und hat mit insgesamt 135 drei Schläge Vorsprung. "Ich habe die ersten beiden Tage sehr solide gespielt, hatte viele gute Putts, und das ist auf einem so schwierigen Kurs wie hier sehr wichtig", sagte Garrigus. Auf Rang zwei liegt Landsmann Kevin Na (138).

Der zweimalige Majors-Sieger John Daly (47) zeigte einen Albtraum-Auftritt: Der Amerikaner brauchte am Freitag für die zweite Runde 90 Schläge und spielte damit die schlechteste Runde seiner Karriere. Auf Bahn 16, einem Par-4-Loch, lochte Daly erst mit dem zwölften Schlag ein. Deutsche Golfer sind in Palm Harbor nicht am Start.