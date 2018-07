Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen, die SG Flensburg-Handewitt und der HSV Hamburg bleiben in der Handball-Bundesliga dem Spitzenreiter THW Kiel auf den Fersen. Die Löwen gewannen beim TBV Lemgo souverän mit 35:24 (17:11), und auch die Flensburger gaben sich keine Blöße und siegten beim Tabellenletzten TV Emsdetten 29:22 (17:9). Der HSV tat sich gegen den ThSV Eisenach beim 27:23 (13:12) etwas schwerer.

In der Tabelle bleiben die Löwen mit 43:9 Punkten auf Rang zwei, die Kieler (44:6) können am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den SC Magedburg den alten Abstand wieder herstellen. Die Nordrivalen Flensburg und Hamburg (42:10) folgen punktgleich auf den Plätzen drei und vier. Außerdem gewann am Samstag Frisch Auf Göppingen das Kellerduell beim Bergischen HC mit 30:28 (16:10), TuS N-Lübbecke setzte sich mit 30:29 (15:12) gegen GWD Minden durch.

Die Löwen hatten bei ihrem zwölften Siege in Folge leichtes Spiel. Nationalspieler Patrick Groetzki war mit sechs Toren bester Werfer der Gäste. Bei den Flensburgern spielte Anders Eggert (11 Tore) überragend.