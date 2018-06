Neu Delhi (AFP) In Indien hat das Oberste Gericht die Hinrichtung von zwei Männern ausgesetzt, die wegen der brutalen Vergewaltigung einer Studentin in einem Bus zum Tode verurteilt worden waren. Die Vollstreckung des Urteils gegen Mukesh Singh und Pawan Gupta werde wegen ihres Berufungsantrags verschoben, teilten die Richter nach einer Dringlichkeitssitzung am Samstag mit. Wann die Todesurteile vollstreckt werden sollten, war zunächst jedoch nicht bekannt.

