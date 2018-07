Kiew (dpa) - Ungeachtet heftiger internationaler Kritik stimmen die Bewohner der ukrainischen Halbinsel Krim morgen über einen Anschluss an Russland ab. Moskau unterstützt das Vorhaben und nimmt dabei Sanktionen der USA und der EU in Kauf. Die Verfassungsrechtsexperten des Europarats halten das Referendum für illegal, weil es sowohl gegen die Verfassung der Ukraine als auch gegen die Verfassung der Region Krim verstoße. Im UN-Sicherheitsrat verhinderte Russland per Veto eine Resolution zur Krim-Krise.

