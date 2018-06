New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat will heute über eine Resolution als Reaktion auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine abstimmen. Dazu sei eine Sondersitzung einberufen worden, teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Bei dem Treffen werde über eine von den USA eingebrachte Resolution abgestimmt. Darin wird die internationale Gemeinschaft auffordert, das Ergebnis des für Sonntag angesetzten umstrittenen Referendums auf der Krim über einen Anschluss an Russland nicht anzuerkennen. Dass Russland sein Veto einlegt, gilt als sicher. Damit wäre die Resolution gescheitert.

