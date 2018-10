Charkow (dpa) - In der krisengeschüttelten Ukraine sind bei einer Schießerei zwischen radikalen Gruppierungen in der Stadt Charkow zwei Menschen getötet worden. Ein Polizist wurde verletzt, wie der ukrainische Innenminister Arsen Awakow mitteilte. Nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch kommt es im russischsprachigen Osten und Süden des Landes immer wieder zum Ausbruch von Gewalt zwischen Anhängern des alten Machtapparats und ukrainischen Nationalisten sowie Gefolgsleuten der neuen Regierung in Kiew.



