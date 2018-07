Melbourne (dpa) - Titelverteidiger Sebastian Vettel hat die Top Ten in der Startaufstellung für das Saisonauftaktrennen der Formel 1 verpasst. Der viermalige Champion kam auf regennasser Strecke in der Qualifikation nicht über den 13. Platz hinaus. Vettel schied in seinem Red Bull damit zum ersten Mal seit dem 14. April 2012 vorzeitig aus. Er muss heute aus dem Mittelfeld in den Großen Preis von Australien starten.

