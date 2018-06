Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist es offenbar leid, dass er wegen vermeintlich schlecht sitzender Jeans bespöttelt wird. "Die Wahrheit ist, dass ich grundsätzlich sehr scharf in Jeans aussehe", sagte Obama nach Angaben des Senders CBS in einem Interview. Anlass für das Modethema war demnach ein Einkaufsbummel des Präsidenten in New York, bei dem er für seine beiden Töchter neue Jeans erstanden hatte, aber nicht für sich selbst. Er sei unfair über Jahre hinweg wegen seiner Jeans schlechtgemacht worden, beklagte Obama offensichtlich augenzwinkernd in der Radio-Show.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.