Bratislava (AFP) Rund 4,4 Millionen Slowaken sind am Samstagmorgen zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl an die Urnen getreten. Die Wahllokale sind bis 22.00 Uhr (MEZ) geöffnet, erste Ergebnisse sollen am Sonntag vorliegen. Insgesamt stehen 14 Kandidaten zur Wahl, von denen Umfragen zufolge keiner auf Anhieb die absolute Mehrheit bekommen dürfte. Zu den Favoriten zählen der sozialdemokratische Ministerpräsident Robert Fico und der parteilose Millionär Andrej Kiska.

