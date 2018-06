Tauberbischofsheim (SID) - Die Florettfechterin Martina Batini (Italien) hat den Weltcup in Tauberbischofsheim gewonnen. Im Finale am Samstag bezwang sie ihre Teamkollegin und Olympiasiegerin Elisa di Francisca 15:9. Beste Deutsche im Gesamtklassement war Carolin Golubytskyi auf Rang neun. Eva Hampel wurde 24., Anne Sauer (alle Tauberbischofsheim) belegte Platz 32. Insgesamt waren 149 Fechterinnen aus 37 Ländern am Start.