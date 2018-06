Cottbus (SID) - Die Kunstturnerinnen Janine Berger (Ulm) und Sophie Scheder (Chemnitz) haben beim 38. Turnier der Meister in Cottbus Finalsiege gefeiert. Berger gewann am Samstag am Sprung vor Kim Bui (Stuttgart), Scheder entschied den Wettkampf am Barren für sich. Bui belegte hier Platz vier.

Die Männer hatten sich nicht für die Finals am Samstag qualifiziert. Andreas Toba (Hannover) am Sprung sowie am Reck und Titelverteidiger Andreas Bretschneider (Chemnitz) ebenfalls am Reck bestreiten am Sonntag ihre Finals.