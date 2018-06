Sewastopol (AFP) Auf der Krim ist am Samstag ein katholischer Priester verschleppt, kurze Zeit später aber wieder freigelassen worden. Der Gemeindepfarrer Mykola Kwitsch sei wieder frei, teilte die Polizei in Sewastopol mit. Nach Angaben eines Kirchenvertreters, der sich auf Gemeindemitglieder und die Ehefrau des Verschleppten berief, hatten bewaffnete Männer den Priester in seiner Kirche in Sewastopol in ihre Gewalt gebracht. Kwitsch gehört zu einer griechisch-katholischen Glaubensrichtung, deren Priester heiraten dürfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.