Los Angeles (AFP) Der US-Rapper Chris Brown ist am Freitag in Los Angeles wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflage festgenommen und inhaftiert worden. Eine Freilassung gegen Zahlung einer Kaution war nach Polizeiangaben nicht möglich. Die Behörden machten keine Angaben dazu, womit der 24-jährige Musiker gegen die Auflagen verstieß. Auf der auf Nachrichten von Prominenten spezialisierten Webseite tmz.com hieß es, Brown sei aus der Klinik hinausgeworfen worden, in der er sich auf richterliche Anordnung einer Entziehungskur unterzog. Er soll Regeln der Anstalt missachtet haben.

