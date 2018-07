Åre (SID) - Daniel Bohnacker (Gerhausen) hat beim Skicross-Weltcup im schwedischen Are seinen dritten Podestplatz in der laufenden Saison hauchdünn verpasst. Der 24-Jährige wurde im Finale hinter Lokalmatador Victor Öhling Norberg, Jonathan Midol aus Frankreich und dem Schweizer Armin Niederer Vierter.

Die beste DSV-Starterin in Are war Heidi Zacher (Bad Tölz). Die 25-Jährige erzielte als Sechste ihr zweitbestes Saison-Ergebnis nach Platz drei im Dezember in Innichen.

Am Sonntag haben die Skicrosser beim zweiten Weltcup des Wochenendes in Are die nächste Chance auf eine gute Platzierung. Das Weltcup-Finale findet am kommenden Wochenende im französischen La Plagne statt.