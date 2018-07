Frankfurt/Main (SID) - Vier Tage nach dem sensationellen 85:83-Sieg in der Euroleague gegen Real Madrid hat Spitzenreiter Bayern München am 26. Spieltag der Basketball-Bundesliga eine unerwartete Niederlage erlitten. Bei den zuletzt siebenmal sieglosen Frankfurt Skyliners verlor die Mannschaft von Svetislav Pesic am Sonntag nach einer schwachen Vorstellung mit 62:67 (25:37).

Aufgrund der vierten Saisonniederlage hat der Tabellenführer nun wie Verfolger Brose Baskets Bamberg acht Minuspunkte auf dem Konto. Die Skyliners haben trotz ihres zehnten Saisonsiegs nur noch geringe Chancen auf die Play-offs.

Besonders die ersten 20 Minuten verliefen katastrophal aus Sicht der Münchner, die den Hessen zwischenzeitlich 17 Punkte hintereinander gestatteten und bis zum Seitenwechsel nur 8 ihrer 27 Wurfversuche aus dem Feld im Korb unterbrachten.

Matchwinner für die Skyliners war Ramon Galloway mit 20 Punkten, auf Seiten des FCB war John Bryant (12) der erfolgreichste Schütze.